Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 15 gol kaydeden, üst üste 6. kez gol kralı olan Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor! Tecrübeli oyuncu, Liverpool maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Dünya Kupası'ndan sonra geleceğimle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Şu anda geleceğim önemli değil, yazdığımız tarih önemli. Real Madrid'de oynamak gerçekten harika bir duyguydu" demişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo'yla ilgili olarak şunları söylemişti: "Cristiano'ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı."

"BU PARA MESELESİ DEĞİL"

Portekizli yıldız ertesi sabah ise şu açıklamayı yapmıştı: "Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim."

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo; Neymar'ın haftada 600 bin, Messi'nin ise 750 bin pound aldığı yerde kendisinin 350 bin pound almasından memnun değil...

REAL MADRID'DEN OLAY VİDEO

Şampiyonlar Ligi zaferinin kutlamasında mikrofonu eline alan Portekizli yıldız, "Herkese teşekkürler. Seneye tekrar görüşürüz" dedi ve taraftarları umutlandırdı. Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer hikayesinin nasıl sonuçlanacağı merak konusuyken Real Madrid'in yayınladığı video gündeme bomba gibi düştü!

