Real Madrid'de Antonio Rüdiger'e dev ceza yolda!

İspanya LaLiga'da sezonun son haftalarına girilirken Kral Kupası'nda Barcelona uzatmalarda zafere ulaştı. Barcelona ve Real Madrid'in karşı karşıya geldiği dev finalde büyük bir çekişmeye yaşanırken El Clasico 5 gol ve 3 kırmızı karta sahne oldu. Karşılaşma 3-2 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona erdi.

SON ANLARDA BÜYÜK TEPKİ

Uzatmaya giden maçın son dakikalarında ise yaşanan olayların ardından Real Madrid'de 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Kylian Mbappe'nin maçın 120+2. dakikasında Eric Garcia'ya yaptığı faule Real Madrid yedek kulübesi tepki gösterdi.

HAKEME FIRLATTI

Maçın hakemi Ricardo De Burgos, 111. dakikada oyundan alınan Antonio Rüdiger'e tepkileri nedeniyle kırmızı kart gösterdi. İspanyol basınında çıkan haberlerde hakem raporunda Rüdiger'in gördüğü kırmızı kart için, "Bana isabet etmeyen bir nesneyi fırlattığı için oyundan atıldı. Kırmızı kart gördükten sonra, teknik ekipte yer alan birkaç kişi tarafından durdurulmak zorunda kaldı ve saldırgan bir tavır sergiledi." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'de Jude Bellingham ve Lucas Vazquez de kırmızı kart gördü. Carlo Ancelotti'nin ekibinde kırmızı kart gören 3 futbolcunun muhtemel cezaları da belli oldu. AS'ta yer alan habere göre kırmızı kart gören isimler arasında en büyük cezayı Antoino Rüdiger'in alması bekleniyor.