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Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 14:37
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Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli takımımız ile EURO 2024'e hazırlanan Arda Güler için ayrılık haberi yazıldı.

Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de müthiş bir sezon geçiren Arda Güler için İspanyollar bir kez daha ayrılık haberi yayınladı.

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Real Madrid'in Arda Güler'i tecrübe kazanabilmesi için göndereceği ifade edildi. Dani Ceballos ve ile Arda Güler arasında seçim yapmak zorunda kalınması halinde Arda'nın başka bir takıma kiralanacağı iddia edildi.

TONI KROSS'UN AYRILIĞI SONRASI KADRO DEĞİŞİYOR

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Toni Kross'un emeklilik kararının ardından Real Madrid orta sahasının Ceballos ile doldurulabileceği aktarıldı. Arda Güler'in mevkisi nedeniyle kiralık gönderilmesinin gündemde olduğu haberin detaylarında yer aldı.

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Arda Güler real madrid
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