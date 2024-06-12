Real Madrid'de Arda Güler için olay yaratan iddia!

Real Madrid'de müthiş bir sezon geçiren Arda Güler için İspanyollar bir kez daha ayrılık haberi yayınladı.
Real Madrid'in Arda Güler'i tecrübe kazanabilmesi için göndereceği ifade edildi. Dani Ceballos ve ile Arda Güler arasında seçim yapmak zorunda kalınması halinde Arda'nın başka bir takıma kiralanacağı iddia edildi.
Toni Kross'un emeklilik kararının ardından Real Madrid orta sahasının Ceballos ile doldurulabileceği aktarıldı. Arda Güler'in mevkisi nedeniyle kiralık gönderilmesinin gündemde olduğu haberin detaylarında yer aldı.