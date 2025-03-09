Real Madrid'de Arda Güler serüveni sona eriyor! Hayalleri yıkan haberi açıkladılar...

Real Madrid'de Arda Güler'in forma şansı bulamaması taraftarların da sabrını taşırmıştı. Üst üste gelen puan kayıpları sonrası eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmiş ve kadro tercihleri sorgulanmaya başlanmıştı.
Ancelotti'nin takıma tecrübeli oyuncular istemesi sebebiyle Arda Güler'e şans vermeyeceği İspanyol basınında yer aldı. Şampiyonluk yolunda daha iyi oyuncular istediğini yönetime bildirdiği aktarılan Ancelotti'nin bu sebeple genç isimleri oynatmadığı ifade edildi.
Arda Güler'e sezon sonundan itibaren gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Real Madrid, hücum pozisyonuna daha tecrübeli ve kaliteli isimler aramaya başlayacak. Arda Güler'in ilk tercihinin İtalya olabileceği de haberin detaylarında yer aldı.
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