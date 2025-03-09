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  4. Real Madrid'de Arda Güler serüveni sona eriyor! Hayalleri yıkan haberi açıkladılar...

Real Madrid'de Arda Güler serüveni sona eriyor! Hayalleri yıkan haberi açıkladılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 07:22
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Real Madrid'de bu sezon istediği forma şansını hiç bulamayan Arda Güler hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Şampiyonluk yarışından da yavaş yavaş kopan Real Madrid'de Ancelotti'nin tercihleri eleştirilirken, Arda Güler'e şans vermemesinin sebebi açıklandı.

Real Madrid'de Arda Güler serüveni sona eriyor! Hayalleri yıkan haberi açıkladılar...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in forma şansı bulamaması taraftarların da sabrını taşırmıştı. Üst üste gelen puan kayıpları sonrası eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmiş ve kadro tercihleri sorgulanmaya başlanmıştı.

ARDA GÜLER İLE YOLLAR AYRILIYOR

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Ancelotti'nin takıma tecrübeli oyuncular istemesi sebebiyle Arda Güler'e şans vermeyeceği İspanyol basınında yer aldı. Şampiyonluk yolunda daha iyi oyuncular istediğini yönetime bildirdiği aktarılan Ancelotti'nin bu sebeple genç isimleri oynatmadığı ifade edildi.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

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Arda Güler'e sezon sonundan itibaren gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Real Madrid, hücum pozisyonuna daha tecrübeli ve kaliteli isimler aramaya başlayacak. Arda Güler'in ilk tercihinin İtalya olabileceği de haberin detaylarında yer aldı.

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