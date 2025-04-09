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  4. Real Madrid'de Arda Güler tepkisi! Ancelotti'nin işi artık daha da zor...

Real Madrid'de Arda Güler tepkisi! Ancelotti'nin işi artık daha da zor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 08:02
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan 2 maçla başladı. Arsenal, konuk ettiği Real Madrid’i 3-0 mağlup ederken, Inter ise Bayern Münih’i 2-1 yendi. İspanyol temsilcisi Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'ye Arda Güler için tepki gösterildi.

Real Madrid'de Arda Güler tepkisi! Ancelotti'nin işi artık daha da zor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, Emirates’te Arsenal’a konuk oldu. Arsenal sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

ARDA GÜLER TEPKİSİ!

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Arsenal karşısında da Arda Güler'e süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye İspanyol taraftarlar tepki gösterdi. Real Madrid taraftarları Arda Güler'in artık takımda forma giymesi gerektiğini savunuyor.

"BUGÜN FUTBOL OYNAMADIK"

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Karşılaşma sonrası konuşan Carlo Ancelotti, "Bugün futbol oynamadık. Daha önce birçok kez geri döndük. Yine yapmalıyız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler haberler real madrid Spor Haberleri
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