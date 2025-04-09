Real Madrid'de Arda Güler tepkisi! Ancelotti'nin işi artık daha da zor...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, Emirates’te Arsenal’a konuk oldu. Arsenal sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Arsenal karşısında da Arda Güler'e süre vermeyen Carlo Ancelotti'ye İspanyol taraftarlar tepki gösterdi. Real Madrid taraftarları Arda Güler'in artık takımda forma giymesi gerektiğini savunuyor.

"BUGÜN FUTBOL OYNAMADIK"

Karşılaşma sonrası konuşan Carlo Ancelotti, "Bugün futbol oynamadık. Daha önce birçok kez geri döndük. Yine yapmalıyız." dedi.