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Real Madrid'de koronavirüs paniği! Luka Jovic karantinaya alındı

İSPANYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic'in koronavirüs hastatası bir kişiyle teması olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki genç futbolcu derhal karantinaya alındı.

Real Madrid'de koronavirüs paniği! Luka Jovic karantinaya alındı

İspanyol devi Real Madrid'de koronavirüs paniği yaşanıyor... Eflatun-beyazlı takımın Sırp futbolcusu Luka Jovic'in koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı.

El Chiringuito de Jugones'in haberine göre iki gündür Real Madrid'le atrenmanlara çıkmayan 22 yaşındaki futbolcunun, Covid-19 taşıdığı belirlenen bir yakınıyla temas ettiği bu nedenle de derhal karantinaya alındığı ifade edildi. Belirli bir süre izole edilecek oyuncuya yapılan ilk testin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabildi.

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