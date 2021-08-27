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Real Madrid'de Kylian Mbappe sesleri

27.08.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Kylian Mbappe transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Real Madrid'de Kylian Mbappe sesleri

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

160 milyon Euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon Euro'luk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 170 + 10 milyon Euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi büyük oranda kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında prensipte sıkışıldı.

Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

Öte yandan Marca, Real Madrid'in Kylian Mbappe transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağını öne sürdü.

(SPORX)


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