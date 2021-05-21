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Real Madrid'de Sergio Ramos'un geleceği için kritik 4 gün

21.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol basını, Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Sergio Ramos için 4 günlük kritik sürecin altını çizdi.

Real Madrid'de Sergio Ramos'un geleceği için kritik 4 gün

Kaptanlığını yaptığı İspanyol devinde sözleşmesinin sonuna gelen Ramos henüz yeni kontrat imzalamadı. Real Madrid oyuncuyla dirsek temasını sürdürürken yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle henüz adımlar atılmadı.

Marca'nın haberine göre, Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceğini 4 günlük kritik süreç belirleyebilir.

Real Madrid 22 Mayıs Cumartesi günü ligin son maçında Villarreal ile karşılaşacak. Bu maçın sonunda ligin şampiyonu belli olacak. Ardından da İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu açıklanacak. Real Madrid ile sezonu iyi bitirmek isteyen Ramos, Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer almak istiyor.

Kısa süre içinde yaşanacak bu gelişmeler Sergio Ramos'un Real Madrid'deki durumu için de yol açacak. 35 yaşındaki yıldız savunmacının adı Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa devleriyle anılıyor.

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