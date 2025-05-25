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Real Madrid'de yeni dönem! Arda Güler'in hocası belli oldu: Efsane isim resmen duyuruldu

Milli yıldızı Arda Güler'in de formasını terlettiği Real Madrid’de Carlo Ancelotti’den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden eski oyuncusu Xabi Alonso getirildi.

Real Madrid'de yeni dönem! Arda Güler'in hocası belli oldu: Efsane isim resmen duyuruldu
Ufuk Dağ

İspanya LaLiga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrılmıştı.

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3 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun-beyazlı ekip, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Bayer Leverkusen’de 3 yıl görev yapan Alonso; Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti. 43 yaşındaki Xabi Alonso için yarın imza töreni düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid
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