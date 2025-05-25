Real Madrid'de yeni dönem! Arda Güler'in hocası belli oldu: Efsane isim resmen duyuruldu

İspanya LaLiga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrılmıştı.
Eflatun-beyazlı ekip, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bayer Leverkusen’de 3 yıl görev yapan Alonso; Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti. 43 yaşındaki Xabi Alonso için yarın imza töreni düzenlenecek.
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