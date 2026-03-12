SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon Euro'luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor...

Sezon başında Napoli'den 75 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ve attığı gollerle Avrupa'yı sallayan Victor Osimhen, dünya devi Real Madrid'in radarına girdi! İspanyol basını, hücum hattını kusursuz bir golcüyle güçlendirmek isteyen Eflatun-Beyazlıların 27 yaşındaki Nijeryalı süperstarı bir numaralı hedef olarak belirlediğini duyurdu. Galatasaray'ın elinde tutmakta zorlanacağı belirtilen yıldız için konuşulan bonservis bedeli ise tam 110 milyon Euro!

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon Euro'luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren, maskesi ve golleriyle taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

İspanyol transfer basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes'in duyurduğu ve spor gündemine bomba gibi düşen habere göre; gelecek sezon için hücum hattına dünyaca ünlü bir bitirici arayan Real Madrid, gözünü doğrudan Florya'ya dikti.

FLORENTİNO PEREZ'İN YENİ HEDEFİ OSİMHEN!

Real Madrid den Galatasaray a 110 Milyon Euro luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor... 1

Haberin detaylarında, İspanyol devinin Nijeryalı forveti en ilgi çekici ve potansiyelli adayların en tepesine yazdığı belirtildi.

EN BÜYÜK ENGEL: 110 MİLYON EURO'LUK FATURA

Real Madrid den Galatasaray a 110 Milyon Euro luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor... 2

Real Madrid için bu devasa transferdeki en büyük engelin maliyet olduğu vurgulanıyor. Habere göre; İspanyol ekibi, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını 80 ila 110 milyon Euro arasında dudak uçuklatan bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN ELİNDE TUTMASI ÇOK ZOR

Real Madrid den Galatasaray a 110 Milyon Euro luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor... 3

Real Madrid cephesi, Sarı-Kırmızılı yönetimin Osimhen'i uzun vadede takımda tutamayacağının farkında. Sadece Madrid'in değil, Premier Lig devlerinin de yakından takip ettiği Nijeryalı golcü için yaz transfer döneminde Avrupa futbol tarihine geçecek bir teklif savaşının yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da 5 Milyon Euro'luk tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Soyunma odasında Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşmaGalatasaray'da 5 Milyon Euro'luk tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Soyunma odasında Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı!Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray real madrid Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.