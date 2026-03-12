Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon Euro'luk kanca! Victor Osimhen için tarihi operasyon başlıyor...

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren, maskesi ve golleriyle taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

İspanyol transfer basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes'in duyurduğu ve spor gündemine bomba gibi düşen habere göre; gelecek sezon için hücum hattına dünyaca ünlü bir bitirici arayan Real Madrid, gözünü doğrudan Florya'ya dikti.

FLORENTİNO PEREZ'İN YENİ HEDEFİ OSİMHEN!

Haberin detaylarında, İspanyol devinin Nijeryalı forveti en ilgi çekici ve potansiyelli adayların en tepesine yazdığı belirtildi.

EN BÜYÜK ENGEL: 110 MİLYON EURO'LUK FATURA

Real Madrid için bu devasa transferdeki en büyük engelin maliyet olduğu vurgulanıyor. Habere göre; İspanyol ekibi, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını 80 ila 110 milyon Euro arasında dudak uçuklatan bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN ELİNDE TUTMASI ÇOK ZOR

Real Madrid cephesi, Sarı-Kırmızılı yönetimin Osimhen'i uzun vadede takımda tutamayacağının farkında. Sadece Madrid'in değil, Premier Lig devlerinin de yakından takip ettiği Nijeryalı golcü için yaz transfer döneminde Avrupa futbol tarihine geçecek bir teklif savaşının yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.