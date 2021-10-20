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Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

20.10.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid kulübü, dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Vinicius Junior'ın attığı golü Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı gole benzetti.

Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada kendi kalesine Kryvtsov, 51. ve 56. dakikalarda Vinicius Junior, 65. dakikada Rodrygo ve 90+1. dakikada Karim Benzema kaydetti.

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Real Madrid kulübü, dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Vinicius Junior'ın attığı golü Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı gole benzetti.

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DANY


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Galatasaray Futbol Kulübü Carlos Vinicius
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