Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada kendi kalesine Kryvtsov, 51. ve 56. dakikalarda Vinicius Junior, 65. dakikada Rodrygo ve 90+1. dakikada Karim Benzema kaydetti.

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Real Madrid kulübü, dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında Vinicius Junior'ın attığı golü Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı gole benzetti.

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