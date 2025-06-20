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Real Madrid'den resmi açıklama geldi! Yıldız isim Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin ABD’de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla alakalı olarak İspanyol devinden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Real Madrid'den resmi açıklama geldi! Yıldız isim Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Berker İşleyen

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

MBAPPE HASTANEYE KALDIRILDI

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Grubun ilk maçı olan Al Hilal maçında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Fransız oyuncu Kylian Mbappe, mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol devinden yapılan açıklamada, "Kylian Mbappe mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılmış olup çeşitli testler ve tedaviler uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

PACHUCA MAÇINDA OLMAYABİLİR

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Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçından sonra Mbappe'nin durumu hakkında açıklama yaparak, "Oldukça ciddi bir viral enfeksiyon geçirdi. Önümüzdeki günlerde oynayıp oynayamayacağını göreceğiz." demişti.

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