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Real Madrid'den transfer kararı! Başkan Perez durumu açıklayıp tüm kapıları kapattı

21.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Real Madrid kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Arda Güler için Fenerbahçe iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İspanyol basınında çıkan haberde, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'e Arda Güler için yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öne sürülmüş ve Real Madrid bu teklifi reddetmişti. İspanyol devi aldığı kararla devre arasında hiçbir transfer işine girmeyeceğini duyurdu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle Real Madrid kadrosuna bir türlü giremeyen genç oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'e sürpriz bir teklif yapmıştı.

"YARIM SEZON KİRALAYALIM"

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Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun önümüzdeki sezona hazırlanması için katkıda bulunmak istiyordu. Türkiye'de maçların tamamında oynatma sözü veren sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ret cevabı aldı.

DEVRE ARASINDA HİÇBİR HAMLE OLMAYACAK

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Devre arasında hiçbir transfer yapmama kararı alan Real Madrid, bunun yanında takımdan da kimseyi göndermeyeceğini duyurdu. İspanyol devinin başkanı yaptığı bu açıklamayla Arda Güler transferinin kapısını da tüm kulüplere kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid sezon
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