Real Madrid'den transfer kararı! Başkan Perez durumu açıklayıp tüm kapıları kapattı

Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle Real Madrid kadrosuna bir türlü giremeyen genç oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'e sürpriz bir teklif yapmıştı.

Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun önümüzdeki sezona hazırlanması için katkıda bulunmak istiyordu. Türkiye'de maçların tamamında oynatma sözü veren sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ret cevabı aldı.

DEVRE ARASINDA HİÇBİR HAMLE OLMAYACAK

Devre arasında hiçbir transfer yapmama kararı alan Real Madrid, bunun yanında takımdan da kimseyi göndermeyeceğini duyurdu. İspanyol devinin başkanı yaptığı bu açıklamayla Arda Güler transferinin kapısını da tüm kulüplere kapattı.





