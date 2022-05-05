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  4. Real Madrid finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Ne yaptın Benzema...

Real Madrid finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Ne yaptın Benzema...

05.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 89. dakikasına geride girdiği maçta Manchester City'yi uzatmalar sonucu 3-1 mağlup etti. İspanyol devi, bu sonuçla Devler Ligi'nde finale yükseldi. Benzema'nın yakaladığı istatistik ise Cristiano Ronaldo'yu üzdü.

Real Madrid finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Ne yaptın Benzema...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi ağırladı. Real Madrid, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı uzatmalar sonucu 3-1 kazanarak Devler Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 28 MAYIS'TA, RAKİP LIVERPOOL

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İspanyol ekibinin finaldeki rakibi ise Liverpool. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.

RONALDO'YU YAKALADI

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Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Karim Benzema, 43 resmi maçta 43 gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde de müthiş bir performansa imza atan Benzema, Devler Ligi tarihinde bu sezon eleme turlarında 10 gol attı ve bu istatistikte Ronaldo'yu yakaladı.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo
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