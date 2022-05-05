Real Madrid finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Ne yaptın Benzema...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi ağırladı. Real Madrid, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı uzatmalar sonucu 3-1 kazanarak Devler Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 28 MAYIS'TA, RAKİP LIVERPOOL

İspanyol ekibinin finaldeki rakibi ise Liverpool. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.

RONALDO'YU YAKALADI

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Karim Benzema, 43 resmi maçta 43 gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde de müthiş bir performansa imza atan Benzema, Devler Ligi tarihinde bu sezon eleme turlarında 10 gol attı ve bu istatistikte Ronaldo'yu yakaladı.



