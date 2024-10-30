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Real Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı! Yıldız isim Arda Güler'in yanına gidebilir... Davinson Sanchez İspanyol devinin listesinde

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.10.2024 23:11
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Galatasaray'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı ve Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan, gösterdiği performansla izleyenleri adeta mest eden Davinson Sanchez için Real Madrid harekete geçti. İşte detaylar...

Real Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı! Yıldız isim Arda Güler'in yanına gidebilir... Davinson Sanchez İspanyol devinin listesinde
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İngiliz devi Tottenham'dan kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana kısa sürede gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın sevgilisi olan, Okan Buruk'un da ilk 11'deki vazgeçilmez isimlerinden olan Davinson Sanchez son oynanan Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızı olmayı başarmıştı.

Beşiktaş derbisinde attığı gol ile Sarı-Kırmızılı formayla Emre Aşık'ın 2007'de attığı golden sonra Siyah-Beyazlılar'a karşı kafayla gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olmayı başaran Sanchez maçın adamı seçilirken Kolombiyalı yıldız için transfer iddiaları da konuşulmaya başlamış durumda.

"NE KADAR İSTİYORSUNUZ?"

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İspanyol haber kaynaklarından Fijhajes'in haberine göre Real Madrid, Galatasaray ile iletişime geçerek Davinson için fiyat sordu.

"REDDETMEK ÇOK ZOR"

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Geçtiğimiz günlerde de Kolombiya basınında Sanchez için "Virgil Van Dijk'tan daha iyi bir savunmacı. Kolombiya Milli Takımı'nın kilit oyuncularından olan Davinson, Galatasaray'da da çok önemli bir isim. David Alaba'nın sakatlığı nedeniyle savunmada sorun yaşayan Real Madrid, yıldız oyuncu için ilerleyen dönemde teklif yapabilir. Sanchez'in nasıl bir karar vereceği ise büyük soru işareti. Türkiye'de mutlu fakat Real Madrid gibi bir kulübü reddetmek çok zor olacaktır." şeklinde bir haber kaleme alınmıştı.

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