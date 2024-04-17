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  4. Real Madrid gözü Türkiye'ye dikti! Arda Güler'den sonra bir transfer daha... Genç yıldıza 10 milyon euro

Real Madrid gözü Türkiye'ye dikti! Arda Güler'den sonra bir transfer daha... Genç yıldıza 10 milyon euro

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 19:53
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Real Madrid'in, Trabzonspor U19 takımında forma giyen genç file bekçisi Onuralp Çevikkan için devreye girdiği iddia edildi. İddiaya göre İspanyol devi genç yıldız için 10 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Onuralp Çevikkan

Onuralp Çevikkan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer ettiği kaleci Onuralp Çevikkan'ın adı bir süredir Real Madrid ile anılırken İspanya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

10 MİLYON EURO...

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İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in genç file bekçisinin transferini 10 milyon euro karşılığında bitirmek istediği vurgulandı.

U19 TAKIMINDA OYNUYOR

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Bu sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer alan Onuralp Çevikkan, henüz A takımda süre alamadı. Trabzonspor U19 takımıyla ise 8 maça çıkan 18 yaşındaki eldiven, kalesinde 9 gol gördü.

U18 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Onuralp Çevikkan, özellikle 1-1 sona eren İspanya maçındaki kurtarışlarıyla Real Madrid'in dikkatini çekmişti.

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