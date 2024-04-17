Real Madrid gözü Türkiye'ye dikti! Arda Güler'den sonra bir transfer daha... Genç yıldıza 10 milyon euro

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer ettiği kaleci Onuralp Çevikkan'ın adı bir süredir Real Madrid ile anılırken İspanya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

10 MİLYON EURO...

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in genç file bekçisinin transferini 10 milyon euro karşılığında bitirmek istediği vurgulandı.

U19 TAKIMINDA OYNUYOR

Bu sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer alan Onuralp Çevikkan, henüz A takımda süre alamadı. Trabzonspor U19 takımıyla ise 8 maça çıkan 18 yaşındaki eldiven, kalesinde 9 gol gördü.

U18 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Onuralp Çevikkan, özellikle 1-1 sona eren İspanya maçındaki kurtarışlarıyla Real Madrid'in dikkatini çekmişti.





