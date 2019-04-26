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Real Madrid Hazard ve Pogba’yı transfer gündemine aldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ronaldo'nun takımdan ayrılmasından sonra kötü günler geçiren, Zidane'ı tekrar teknik direktörlüğe getirmesine rağmen istediği çıkışı sağlayamayan Real Madrid 2 yıldız ismi transfer gündemine aldı.

Real Madrid Hazard ve Pogba’yı transfer gündemine aldı

Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da havlu atan Real Madrid'in sezon sonunda takımı elden geçirmesi bekleniyor. Sky Sports’un haberine göre; Zidane’ın takımın başına getirilmesinden sonra gelecek sezon hem Devler Ligi hem de Şampiyonlar Ligi planları yapan Real Madrid transfer listesinin en üst sırasına Eden Hazard ve Paul Pogba’yı aldı.

Paul Pogba, Manchester United'ın son zamanlardaki kötü grafiği nedeniyle ağır eleştiriler alırken, Şampiyonlar Ligi'nin de zora girmesiyle Fransız yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Diğer yandan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Eden Hazard da ayrılığa sıcak bakıyor ve Chelsea 100 milyon Sterlinlik karşılanması halinde oyuncusunun Real'e katılmasına izin verecek.

Zidane’ın Pogba’yı takımda görmek istediğini açıklaması, Hazard’ın ise ‘Real Madrid çocukluğumun rüyası’ demeci İspanyolların bu iki transfer için sezon sonunda harekete geçeceği ihtimalini ön plana çıkıyor.

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