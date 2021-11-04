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Real Madrid'i Karim Benzema taşıdı!

04.11.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid, konuk ettiği Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti.

Real Madrid'i Karim Benzema taşıdı!
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. karşılaşmasında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Shakhtar Donetsk'in saysısı ise 39. dakikada Fernando'dan geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Shakhtar ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Real Madrid, 5. hafta maçında Sherriff deplasmanına gidecek. Shakhtar ise Inter deplasmanına konuk olacak.

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