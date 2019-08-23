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Real Madrid'in Carlos Kameni'yi transfer etmek istediği iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Carlos Kameni için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yedek kaleci arayışlarına başlayan Real Madrid'in gündemine Carlos Kameni'nin geldiği iddia edildi.

Real Madrid'in Carlos Kameni'yi transfer etmek istediği iddia edildi!

Fenerbahçe'de şans bulamayan Carlos Kameni için yeni bir iddia gündeme geldi. Zaman zaman adı transfer dedikodularına karışan Kamerunlu file bekçisinin ismi bu kez dünyaca ünlü bir kulüple anıldı.

Andriy Lunin'i Valladolid'e, Luca Zidane'ı da Racing Santander'e kiralayan Real Madrid, Keylor Navas'ın da takımdan ayrılma ihtimaline karşın Thibaut Courtois'ya yedek bakıyor.

OK Diario'da yer alan habere göre, deneyimli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Real Madrid, alternatifleri arasına Carlos Kameni'yi de ekledi. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kameni geçmişte uzun yıllar La Liga'da forma giydi ve Malaga ile Espanyol'da toplam 14 yıl geçirdi.

35 yaşındaki Carlos Kameni ile ilgilenen Real Madrid'in listesinde Roma'nın 36 yaşındaki yedek kalecisi Antonio Mirante, Milan'dan aynı yaştaki Pepe Reina ile Chelsea'nin 37 yaşındaki Arjantinli kalecisi Willy Caballero bulunuyor.

2017 yazında Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos Kameni sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda 9'u Süper Lig olmak üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 2018-19 sezonunda lisans çıkarılmayan Kamerunlu, geçen sezon hiçbir maçta süre almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Carlos Kameni real madrid

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