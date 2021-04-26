Real Madrid'in Mbappe ve Haaland suya düştü!

Geçtiğimiz günlerde Avrupa futbolunu kasıp kavuran Avrupa Süper Ligi'nin kurulması ve sonrasında gelen tepkiler yerini yavaş yavaş yerel liglerde devam eden şampiyonluk yarışı heyecanına bıraksa da bir isim için işler hiç de iyi gitmiyor.

Avrupa Süper Lig'in kuruluşunun hemen ardından organizasyonun ilk başkanı olan Real Madrid başkanı Florentino Perez, son açıklamalarında bu lig için hala ümitli olduğunu söylese de işler hiç iç açıcı değil.

İspanyol basınında yer alan habere göre bu sezon sonunda sansasyonel transferlerin altına imza atması beklenen Real Madrid kulübünün, Avrupa Süper Ligi'nin dağılmasının ardından bu planları rafa kaldırdığı ortaya çıktı.

Kurucu takımların birer birer ayrıldığı Avrupa Süper Ligi'nde yalnız kalan Florentino Perez, Real Madrid'in şuan ki imkanların devam etmesi halinde Real Madrid'in ilgilendiği Haaland, Mbappe ve Agüero gibi isimlere imza attırmanın hayal olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Real Madrid'in Gişe, Televizyon ve Sponsorlar dışında gelirinin olmadığı aktarılan haberde Amerikan bankası JP Morgan'ın finanse ettiği Avrupa Süper Ligi'nden beklenen gelirin gelmeyecek olması sebebiyle Real Madrid'in bu yaz sönük bir transfer süreci geçireceği belirtildi.



