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Real Madrid'in Ozan Kabak'la ilgilendiği iddia edildi

ALMANYA HABERLERİ  | 20.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in stoper transferi için düşündüğü isimler yayınladı. Haberde devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a giden Ozan Kabak'ın ismi de geçti.

Real Madrid'in Ozan Kabak'la ilgilendiği iddia edildi

Sezon sonunda yeni bir 'Los Galacticos' kurması beklenen Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

"OZAN KABAK LİSTEDE"

İspanya'nın önde gelen gazetelerden Marca'da yer alan haberde; "Zinedine Zidane'ın transfer listesinde gelecek vaat eden Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

"İLK HEDEF DE LIGT"

Haberde; Real Madrid'in ilk hedefinin Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt olduğu belirtildi. Ayırca Koulibaly'nin listede yer aldığı kaydedildi.

SOL BEKE ALEX TELLES

Real Madrid'de sol bek transferi için ise David Alaba, Alex Telles ve Alex Sandro gibi isimlerin düşünüldüğü ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak real madrid stuttgart

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