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  4. Real Madrid'in teklifini kabul eden Mbappe'nin alacağı imza parası dudak uçuklatan cinsten! Real Madrid, keşke bonservis ödeseydim diyecek...

Real Madrid'in teklifini kabul eden Mbappe'nin alacağı imza parası dudak uçuklatan cinsten! Real Madrid, keşke bonservis ödeseydim diyecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Fransız devi PSG, Kylian Mbappe'yi ikna edemedi. Sözleşmesinin son 6 ayına girilen Fransız oyuncu tercihini Real Madrid'den yana kullandı ve İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Mbappe'nin Real Madrid'den alacağı imza parası ise futbol dünyasının gündemine oturdu.

Real Madrid'in teklifini kabul eden Mbappe'nin alacağı imza parası dudak uçuklatan cinsten! Real Madrid, keşke bonservis ödeseydim diyecek...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Real Madrid yılın değil asrın transferini yaptı. İspanya Ligi'nde tüm dengeleri değiştirecek Mbappe hamlesi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme üstünde anlaşma sağlayan Mbappe, PSG'nin yoğun ısrarına rağmen tercihini İspanya'dan yana kullandı. Çocukluğundan bari hayalini kurduğu takıma transfer olacağı için mutlu olduğu öğrenilen Mbappe için resmi açıklama kısa süre içinde gelecek.

150 MİLYON EURO İMZA PARASI

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Sözleşmesinde son 6 aya girildiği için PSG'ye herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Mbappe'nin 150 milyon euro imza parası alacağı iddia edilirken bu rakam futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.

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