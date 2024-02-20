Real Madrid'in teklifini kabul eden Mbappe'nin alacağı imza parası dudak uçuklatan cinsten! Real Madrid, keşke bonservis ödeseydim diyecek...

Real Madrid yılın değil asrın transferini yaptı. İspanya Ligi'nde tüm dengeleri değiştirecek Mbappe hamlesi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme üstünde anlaşma sağlayan Mbappe, PSG'nin yoğun ısrarına rağmen tercihini İspanya'dan yana kullandı. Çocukluğundan bari hayalini kurduğu takıma transfer olacağı için mutlu olduğu öğrenilen Mbappe için resmi açıklama kısa süre içinde gelecek.

150 MİLYON EURO İMZA PARASI

Sözleşmesinde son 6 aya girildiği için PSG'ye herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Mbappe'nin 150 milyon euro imza parası alacağı iddia edilirken bu rakam futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.





