Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile görüntülendi!

Son dakika haberleri: İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı yakalayan Real Madrid'de takım kaptanı Karim Benzema, performansıyla herkesi büyülemişti. Şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Benzema, zorlu sezonun stresini tatilde atıyor.

Karim Benzema, yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile çıktığı tatilde teknede magazincilere yakalandı.

Benzema'nın Ozuna ile birlikte teknede dans ettiği ve yıldız futbolcunun, sevgilisine giyinirken yardım ettiği görüldü.

Modellik yapan Jordan Ozuna'nın Instagram'da 327 bin takipçisi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezon 46 resmi maça çıkan Fransız golcü, 44 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.

İŞTE BENZEMA'NIN YENİ SEVGİLİSİ



