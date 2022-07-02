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  4. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile görüntülendi!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile görüntülendi!

02.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda 2021/22 sezonuna damgasını vuran, Real Madrid formasıyla İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaşan takım kaptanı Karim Benzema, zorlu geçen sezonun ardından yeni sevgilisiyle tatile çıktı. Fransız golcü, sevgilisi Jordan Ozuna ile teknede görüntülendi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile görüntülendi!
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı yakalayan Real Madrid'de takım kaptanı Karim Benzema, performansıyla herkesi büyülemişti. Şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Benzema, zorlu sezonun stresini tatilde atıyor.

Karim Benzema, yeni sevgilisi Jordan Ozuna ile çıktığı tatilde teknede magazincilere yakalandı.

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Benzema'nın Ozuna ile birlikte teknede dans ettiği ve yıldız futbolcunun, sevgilisine giyinirken yardım ettiği görüldü.

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Modellik yapan Jordan Ozuna'nın Instagram'da 327 bin takipçisi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezon 46 resmi maça çıkan Fransız golcü, 44 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.

İŞTE BENZEMA'NIN YENİ SEVGİLİSİ

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Anahtar Kelimeler:
ozuna
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