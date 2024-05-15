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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler yine attı, dünya onu konuştu! 'Açıklaması yok'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 12:51
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Real Madrid formasıyla son maçlarda forma şansı bulan ve attığı gollerle gündem olan Arda Güler, Alaves karşısında oyuna sonradan girerken yine fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız bu golü sonrasın yine gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler yine attı, dünya onu konuştu! 'Açıklaması yok'
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, son oynanan maçta da attığı golle tüm dünyada gündem oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Deportivo Alaves karşısında sonradan oyuna dahil olduğu maçta yine ağları havalandırmayı başardı.

"BAZI HAREKETLERİNİN AÇIKLAMASI YOK"

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İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

"YILDIZI PARLIYOR"

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Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

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