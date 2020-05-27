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Real Madrid, koronavirüsten ölenleri unutmadı

İSPANYA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Real Madrid kulübü, bu sabah yaptığı idman öncesi korona virüsten hayatını kaybedenler adına saygı duruşu yaptı.

Real Madrid, koronavirüsten ölenleri unutmadı

Tüm dünyada etkisini gösteren ve İspanya'da da yaklaşık 27 bin insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgınında Real Madrid ekibi, hayata gözlerini yumanları unutmadı.

İspanyol ekibi, bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

(İHA)

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