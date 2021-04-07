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ÖZET | Real Madrid - Liverpool maç sonucu: 3-1

07.04.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajlı konuma geçti. Milli futbolcu Ozan Kabak ise, Liverpool formasıyla 90 dakika mücadele etti. Karşılaşmanın rövanşı ise 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

ÖZET | Real Madrid - Liverpool maç sonucu: 3-1

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajı kaptı.

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Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid, golleri arka arkaya buldu .27. dakikada Vinicius Junior ile öne geçen Madrid, 36. dakikada ise Asensio ile farkı açtı. Mücadelede ilk yarı da Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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İkinci yarının başlamasıyla bu kez sahneye çıkan isim Salah oldu ve 51. dakikada Liverpool farkı bire indirdi. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior farkı tekrar açan golü kaydetti. Mücadele Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS

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UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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