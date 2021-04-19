Real Madrid, Manchester City ve Chelsea Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek iddiası!

Avrupa Süper Ligi kıtada büyük yankı uyandırdı. Bu önemli kararın yansımaları haftalarca hatta aylarca sürecek gibi görünüyor.

UEFA'nın kararları kesin. Avrupa futbolunun patronu "Sözde avrupa süper ligine katılacak kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılması yasaklanacaktır." açıklamasını yaptı.

UEFA'nın yürütme komitesinin bir üyesi, organizasyona dahil olan takımların kararlarının sonuçlarıyla bir an önce yüzleşmeye başlamasını istiyor.

Danimarka FA başkanı ve UEFA ExCo üyesi Jesper Moller, Süper Lig'e katılan kulüplerin Cuma gününe kadar Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini söyledi.

Moller, DR Sport'a verdiği demeçte "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea turnuva dışına çıkıyor ve bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. 12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var. Ve sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 27 Nisan Salı günü Paris Saint-Germain-Manchester City ve Real Madrid-Chelsea yarı final ilk maçları oynanması planlanıyor.



