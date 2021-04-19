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Real Madrid, Manchester City ve Chelsea Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek iddiası!

19.04.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda krizin yeni adı "Avrupa Süper Ligi... FIFA, UEFA ve ülke federasyonları yeni oluşumun karşısında.

Real Madrid, Manchester City ve Chelsea Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek iddiası!

Avrupa Süper Ligi kıtada büyük yankı uyandırdı. Bu önemli kararın yansımaları haftalarca hatta aylarca sürecek gibi görünüyor.

UEFA'nın kararları kesin. Avrupa futbolunun patronu "Sözde avrupa süper ligine katılacak kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılması yasaklanacaktır." açıklamasını yaptı.

UEFA'nın yürütme komitesinin bir üyesi, organizasyona dahil olan takımların kararlarının sonuçlarıyla bir an önce yüzleşmeye başlamasını istiyor.

Danimarka FA başkanı ve UEFA ExCo üyesi Jesper Moller, Süper Lig'e katılan kulüplerin Cuma gününe kadar Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini söyledi.

Moller, DR Sport'a verdiği demeçte "Real Madrid, Manchester City ve Chelsea turnuva dışına çıkıyor ve bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. 12 kulübün atılacağına dair bir beklentim var. Ve sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 27 Nisan Salı günü Paris Saint-Germain-Manchester City ve Real Madrid-Chelsea yarı final ilk maçları oynanması planlanıyor.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Chelsea, Manchester City ve Real Madrid men edilir ise kupa direkt Paris Saint-Germain'e kalıyor zaten. Bu sene, Barcelona ve Bayern Münih gibi iki dünya devini de eleyerek güçlerini ortaya koydukları için şu saatten sonra Paris Saint-Germain'in zaten kupayı hak ettiği konusunda az çok bir kanı doğmuştur.
Futbolun keyfi, zaten yavaş yavaş yenilenen jenerasyonlardan ötürü azalıyordu. Ballack, Klose, Mario Gomez, Totti vb. pek çok 2000-2010 merkezli kişi sahneden çekildiği için zaten yavan olmaya başlayan bir spor haline gelmişti biz 90 kuşağı için. (Buffon, İbrahimoviç gibilerin halen oynaması umut veriyordu, o ayrı.) Üzerine bir de böyle bir organizasyon bu yavanlığı daha da çoğaltır mı sorusu insanının zihninde beliriyor. Alternatif sporlara yönelmek gerekecek bu gidişle. Bisiklet yarışı vb.
Bence, 20 takım kendi arasında 9 aylık oynasın, zebanilerden temizlenmiş bir şampiyonlar ligi daha fazla ilgi gorur

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