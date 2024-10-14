Real Madrid mi, Galatasaray mı? Davinson Sanchez kara kara düşünüyor! İspanyol devi kesenin ağzını açmaya hazır...

Arjantin'den Ole'nin haberine göre Davinson Sanchez'i İspanyol devi Real Madrid istiyor. Defansta yenilen hatalı goller sonrası tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, rotasını Galatasaray'a çevirdi.

BİRÇOK TEKLİF GELMİŞTİ

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok takımını peşine takan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tüm teklifleri reddetmesinin ardından takımda kalmıştı. Real Madrid iddiası sonrası Davinson Sanchez de bir hayli heyecanlandı.

YÜKLÜ BİR TEKLİF GELEBİLİR

Davinson Sanchez için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu belirtilen Real Madrid'in 20 milyon Euro'ya kadar rahatça çıkabileceği yazıldı. Galatasaray'ın ise şampiyonluk yarışında en ihtiyaç duyduğu isimlerin başında gelen Davinson Sanchez'i bırakmak istemediği biliniyor. Bu transferde Davinson Sanchez'in tavrı etkili olacak.