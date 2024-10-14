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Real Madrid mi, Galatasaray mı? Davinson Sanchez kara kara düşünüyor! İspanyol devi kesenin ağzını açmaya hazır...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 16:22
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Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek Türkiye transfer piyasasına hakim olduğunu gösteren Real Madrid şimdi de Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı. Defansta yaşadığı problemleri gidermek isteyen eflatun-beyazlılar, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Davinson Sanchez için harekete geçti.

Real Madrid mi, Galatasaray mı? Davinson Sanchez kara kara düşünüyor! İspanyol devi kesenin ağzını açmaya hazır...
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Arjantin'den Ole'nin haberine göre Davinson Sanchez'i İspanyol devi Real Madrid istiyor. Defansta yenilen hatalı goller sonrası tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, rotasını Galatasaray'a çevirdi.

BİRÇOK TEKLİF GELMİŞTİ

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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok takımını peşine takan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tüm teklifleri reddetmesinin ardından takımda kalmıştı. Real Madrid iddiası sonrası Davinson Sanchez de bir hayli heyecanlandı.

YÜKLÜ BİR TEKLİF GELEBİLİR

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Davinson Sanchez için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu belirtilen Real Madrid'in 20 milyon Euro'ya kadar rahatça çıkabileceği yazıldı. Galatasaray'ın ise şampiyonluk yarışında en ihtiyaç duyduğu isimlerin başında gelen Davinson Sanchez'i bırakmak istemediği biliniyor. Bu transferde Davinson Sanchez'in tavrı etkili olacak.

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davinson sanchez galatasaray real madrid
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