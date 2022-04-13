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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli ve kaç yaşında?

13.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi. Maç, uzatmalarda Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Futbolseverler Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli ve kaç yaşında?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti günün en çok araştırılan isimleri arasında. Dün, İngilizlerin 3-0 önde götürdüğü maçta elenmeleri beklenen Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı sonra da uzatmalarda bulduğu 3-2 golle rakip takımı mağlup edip yarı final biletini kaptı. Peki Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli ve kaç yaşında? Ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

REAL MADRTİD TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ KİMDİR?

Carlo Ancelotti 10 Haziran 1959 tarihinde İtalya, Reggiolo'de dünyaya geldi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 defa kazanan 3 teknik direktörden biri olarak biliniyor.

Eski futbolcu Carlo Ancelotti futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı.

İşte Carlo Ancelotti'nin oynadığı takımlar:

Altyapı kariyeri:

1975-1976 Parma

Profesyonel kariyeri:

1976-1979 Parma
1979-1987 Roma
1987-1992 Milan

Milli takım kariyeri:

1981-1991 İtalya

CARLO ANCELOTTİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Carlo Ancelottinin çalıştırdığı takımlar:

1995-1996 Reggiana
1996-1998 Parma
1999-2001 Juventus
2001-2009 Milan
2009-2011 Chelsea
2011-2013 Paris Saint-Germain
2013-2015 Real Madrid
2016-2017 Bayern München
2018-2019 Napoli
2019-2021 Everton
2021- Real Madrid

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Chelsea
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