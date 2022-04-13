Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti günün en çok araştırılan isimleri arasında. Dün, İngilizlerin 3-0 önde götürdüğü maçta elenmeleri beklenen Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı sonra da uzatmalarda bulduğu 3-2 golle rakip takımı mağlup edip yarı final biletini kaptı. Peki Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli ve kaç yaşında? Ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

REAL MADRTİD TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ KİMDİR?

Carlo Ancelotti 10 Haziran 1959 tarihinde İtalya, Reggiolo'de dünyaya geldi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 defa kazanan 3 teknik direktörden biri olarak biliniyor.

Eski futbolcu Carlo Ancelotti futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı.

İşte Carlo Ancelotti'nin oynadığı takımlar:

Altyapı kariyeri:

1975-1976 Parma

Profesyonel kariyeri:

1976-1979 Parma

1979-1987 Roma

1987-1992 Milan

Milli takım kariyeri:

1981-1991 İtalya

CARLO ANCELOTTİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Carlo Ancelottinin çalıştırdığı takımlar:

1995-1996 Reggiana

1996-1998 Parma

1999-2001 Juventus

2001-2009 Milan

2009-2011 Chelsea

2011-2013 Paris Saint-Germain

2013-2015 Real Madrid

2016-2017 Bayern München

2018-2019 Napoli

2019-2021 Everton

2021- Real Madrid

