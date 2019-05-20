Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Alman milli futbolcunun kontratı, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Real Madrid'in 2014 yazında Bayern Münih'ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı. Kroos, eflatun-beyazlı formayla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüp Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, bir La Liga ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



