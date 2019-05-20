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Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşmesini uzattı

İSPANYA HABERLERİ  | 20.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

La Liga takımlarından Real Madrid, orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

Real Madrid, Toni Kroos'la sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Alman milli futbolcunun kontratı, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Real Madrid'in 2014 yazında Bayern Münih'ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı. Kroos, eflatun-beyazlı formayla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüp Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, bir La Liga ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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