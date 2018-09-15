Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Real Madrid yönetimi, takımı yeniden yıldızlar topluluğu haline getirebilmek adına transfer için dev bir bütçe ayırdı. AS'ta yer alan habere göre, Florentino Perez'in başkanlığındaki Madrid devi, transfer için 370 milyon Euro'luk dev bir bütçe ayırdı.

Harcayacağı astronomik ücretle takıma büyük bir güç kazandırmak isteyen Real Madrid'in en büyük hedefleri ise PSG'nin yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar olarak ön plana çıkıyor.

