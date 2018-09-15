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Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

İSPANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

Real Madrid yönetimi, yapılacak yeni transferler için tam 370 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdı. Real Madrid'in transferdeki ilk hedefleri Neymar ve Mbappe...

Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Real Madrid yönetimi, takımı yeniden yıldızlar topluluğu haline getirebilmek adına transfer için dev bir bütçe ayırdı. AS'ta yer alan habere göre, Florentino Perez'in başkanlığındaki Madrid devi, transfer için 370 milyon Euro'luk dev bir bütçe ayırdı.

Harcayacağı astronomik ücretle takıma büyük bir güç kazandırmak isteyen Real Madrid'in en büyük hedefleri ise PSG'nin yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar olarak ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Kylian Mbappe neymar

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