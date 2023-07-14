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Real Madrid ve Barcelona yalnız başına kaldı! 'Son kale' Juventus'ta Süper Lig'den çekilme kararı aldı

14.07.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 2021'de Avrupa'dan bazı takımlarla giriştiği "Avrupa Süper Ligi" projesinden çıkış işlemlerini başlattığını bildirdi.

Siyah-beyazlı İtalyan takımından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak için 6 Haziran'da bu projeye bağlılığını sürdüren İspanya takımları Real Madrid ve Barcelona ile müzakerelerin başlatıldığı hatırlatılarak, "Bu müzakerelerin ardından, Süper Lig Projesi'ndeki sözleşmelerin yorumlanmasına dair bazı farklılıkları dikkate alan Juventus, söz konusu projeden ayrılma prosedürünü başlattığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

REAL MADRID VE BARCELONA'NIN ONAY VERMESİ GEREKİYOR

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Açıklamada, Juventus'un, Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış işlemlerinin sonuçlanması için kulüpler arasındaki anlaşma gereği, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra daha önce bu girişime dahil olan kulüplerin de onay vermesi gerektiği belirtildi.

"ELVEDA SÜPER LİG"

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La Gazzetta dello Sport, Juventus'un bu açıklamasını, "Elvada Süper Lig" başlığıyla verirken, Corriere dello Sport, "Juventus, Süper Lig'den çıkıyor. Resmi açıklama geldi" başlığıyla duyurdu.

Haksız sermaye kazancı, futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek ve futbolcu maaşlarındaki usulsüzlüklerin de olduğu mali yolsuzluklar nedeniyle Mayıs 2021'den beri soruşturma geçiren Juventus'ta eski başkan Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin önde gelen destekçilerinden biriydi. Agnelli ve yönetim kurulu, mali yolsuzluk soruşturmasında isimleri geçtiği için 28 Kasım 2022'de istifa etmişti. Agnelli, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermeye dair mali yolsuzluk soruşturmasındaki rolü nedeniyle 24 ay futboldan men, ayrıca futbolcu maaşları ödemesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmadan da 16 ay men cezası almıştı. Juventus kulübü ise söz konusu soruşturmalar nedeniyle geçen sezon 10 puan silme cezası ve para cezası almıştı.

İtalyan basını, Juventus'un, mali yolsuzluklarla ilgili kendi soruşturmasını yapan UEFA'dan gelecek cezayı hafifletmek için bu sene katılmaya hak kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden tamamen çekilmeyi değerlendirdiğini de yazdı.

AVRUPA SÜPER LİGİ, SPOR CAMİASINDA BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇMIŞTI

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İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesine kadar taşınmıştı.

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