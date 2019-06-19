SPOR

Real Madrid yeni transferi Ferland Mendy'i tanıttı

İSPANYA HABERLERİ  | 19.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Fransa'nın Olympique Lyon Kulübü'nden transfer ettiği 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy'yi basına ve taraftarlara tanıttı.

Real Madrid yeni transferi Ferland Mendy'i tanıttı

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendy, "15 yaşında kalça ameliyatı oldum, bir dönem tekerlekli sandalye kullandım ve futbol oynayamayacağımı söylediler ama şimdi Real Madrid'deyim" dedi.

"Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum" diyen Mendy, "Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya kadar gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"İLK 11'E HOCA KARAR VERECEK"
Real Madrid ile birçok kupa kazanmak istediğini vurgulayan Mendy, aynı mevkide oynadığı Marcelo ile yapacağı forma mücadelesiyle ilgili sorulara "İlk 11'e girebilir miyim yoksa yedek mi olacağım buna teknik direktör karar verecek. Ben en iyisini vermeye çalışacağım" cevabını verdi.

Olympique Lyon Kulübü'nden 48 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gelen Mendy, İspanyol kulübünün şimdiye kadar transfer ettiği en pahalı sol kanat defans oyuncusu oldu. Real Madrid ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Mendy, tanıtım dolayısıyla yeni formasıyla Santiago Bernabeu Stadı'na sahaya çıkarak, tribünleri dolduran taraftarları selamladı.

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
İşte Real Madrid'in 5. transferiİşte Real Madrid'in 5. transferi
Real Madrid, Hazard'ı basına tanıttıReal Madrid, Hazard'ı basına tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid Ferland Mendy

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Resmi açıklama geldi! Vedat Muriç...

Resmi açıklama geldi! Vedat Muriç...

Trabzonspor'dan iki imza birden

Trabzonspor'dan iki imza birden

Babel adresini açıkladı

Babel adresini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Dünya devi transferi açıkladı!

Dünya devi transferi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi bitti

Milli takımdaki görevini bıraktı

Real Madrid yeni transferi Ferland Mendy'i tanıttı

Real Madrid yeni transferini tanıttı

Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu

İşte Real Madrid'in 5. transferi

Real Madrid, Eden Hazard'ı basına tanıttı

Real Madrid, Hazard'ı basına tanıttı

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Başkan Griezmann'ı açıkladı! Yeni takımı...

Real Madrid Ferland Mendy ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid'den savunmaya takviye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.