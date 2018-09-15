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Real Sociedad 1 - 2 Barcelona (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 15.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya geldi. Yenilenen Anoeta'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 1-0 geri düşmesine karşın 2-1'lik skorla kazandı.

Real Sociedad 1 - 2 Barcelona (La Liga)

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Sociedad, 12. dakikada Aritz Elustondo ile öne geçti.

Devre tek golle son bulurken, Barça 63' Luis Suarez ve 66. dakikada Ousmane Dembele ile sonuca gitti.

Deplasmandan 3 puan çıkaran Katalan ekibi kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü PSV Eindhoven'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona real sociedad La Liga

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