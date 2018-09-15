Real Sociedad 1 - 2 Barcelona (La Liga)

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Sociedad, 12. dakikada Aritz Elustondo ile öne geçti.
Devre tek golle son bulurken, Barça 63' Luis Suarez ve 66. dakikada Ousmane Dembele ile sonuca gitti.
Deplasmandan 3 puan çıkaran Katalan ekibi kayıpsız liderliğini sürdürdü.
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