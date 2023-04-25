Real Sociedad'ın eski başkanı Badiola'ya Twitter'dan hakaretten 10 yıl 8 ay hapis cezası!

İspanya'nın Real Sociedad kulübünün 2007-2009 yılları arasında başkanlığını yapan, iş insanı İnaki Badiola, Twitter'da sahte hesaplar aracılığıyla siyasetçilere, hakimlere, gazetecilere ve bir medya kuruluşuna yönelik çok sayıda hakaret ve iftira suçundan yaklaşık 11 yıl hapis cezası aldı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre Badiola, Twitter'da yarattığı iki anonim hesap aracılığıyla Bask bölgesindeki bazı milletvekillerine, 4 hakime, Diario Vasco gazetesine ve gazetecilere hakaret ve iftira içerikli mesajlar atmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 8 farklı suçtan toplamda 10 yıl 8 ay hapis ve toplamda 375 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki tüm suçlamaları mahkemede reddeden Badiola, "Ne Twitter'da bu hesapları açtım ne de bu mesajları attım." açıklamasında bulundu.

Badiola'nın her bir suç için aldığı cezanın 2 yılı geçmemesinden dolayı cezaevine girmeyeceği, hükmün açıklanmasının erteleneceği bildirildi.

Savcılık, Badiola hakkında 66 yıl hapis ve 3,3 milyon avro para cezası talep ediyordu.

Yatırım bankacılığı yapan Badiola, 2007 ve 2009 yılları arasında Real Sociedad kulübünün başkanı olmuştu.

