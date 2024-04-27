Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk defa dün akşam ilk 11 başladı. Milli futbolcu Güler maçın skorunu tayin eden golü 29. dakikada kaydetti. Maç sonunda hem Arda Güler hem de Ancelotti'den açıklamalar gelirken, yıldız oyuncu İspanya basınında da büyük etki uyandırdı.

ANCELOTTI: SAF BİR YETENEK, ALTIN GİBİ!

"Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek. Saf bir yetenek, altın gibi! Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır."

Ancelotti müsabakanın ardından Arda Güler'in seneye takımda kalacağını şu sözlerle duyurdu:

"Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak"

ARDA GÜLER'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Yıldız oyuncu Arda Güler maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve Carlo Ancelotti'ye bugün bana fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Gol attığım ve galibiyeti elde ettiğimiz için çok mutluyum. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da çalışıyorum. Sabırlı şekilde bekliyorum. Mantalitem de gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum."

EL PAIS

Arda Güler'in iz bırakmasına çok az şey yetiyor. Bu sezonki flaş anları unutulmaz: Osasuna'ya karşı altı dakikada sahanın ortasından üst direğe bir şut, iki dakikada Celta'ya karşı bir gol. Sociedad karşısında yarım saat geçmeden tekrardan bir gol.

AS

Arda Güler partiye katıldı. Arda Güler hayalet bir transfer değilmiş. Türk oyuncu yaşının gösterdiğinden daha az acemi. Aynı zamanda çalışkan ve şutu da var.

EL CONFIDENCIAL

Arda Güler'in tek golü, eflatun-beyazlıların üç puanı almasına yetti. Arda büyükleri tarafından göz ardı edilmekten hoşlanmayan çocuklar misali takımda daha fazla yer almayı talep etti. Golü ve harika oyunu, daha fazlasını yapabileceğini gösterdi.

MARCA

Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı muhteşem detaylara imza attı. Türk oyuncu maçın başlarında rakip savunma karşısında biraz zorlandı ama onun koruyucu meleği var. Birkaç klas kontrolün ardından, doğru zamanda beklenmedik yerde ortaya çıktı.

EL PERIODICO

Ancelotti, Bayern Münih'i düşünerek yedek oyuncuları tercih etti, ancak Türk futbolcunun golü ona Anoeta'da üç puan kazandırdı.

MUNDO DEPORTIVO

Arda Güler Anoeta'da mutlu mesut... La Liga'da yaz aylarında Real Madrid'e imza atan Türk futbolcu Arda Güler, Anoeta'da ikinci golünü atmanın mutluluğunu yaşadı.

ONDA CERO

Arda Güler şampiyonluğu Real Madrid'e yaklaştırdı. Ancelotti, Münih'i düşünerek çok fazla rotasyon yaptı ve daha az alışılmış oyunculara şans verdi. Herkesin üzerinde parlayan isim galibiyet golünü atan Arda Güler oldu.







