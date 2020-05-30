Real Zaragoza Shinji Kagawa ile yolları ayırıyor

Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık oynadıktan sonra İspanya'da Zaragoza kulübüne transfer olan Kagawa ile yollar ayrılıyor.

Zaragoza kulübü Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik problemden dolayı maaş bütçesini düşürecek. Kagawa'nın da devamlılık sorunuyla birlikte yüksek maaşından dolayı yönetim, Japon futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

KAGAWA'NIN REAL ZARAGOZA PERFORMANSI

Zaragoza'da bu sezon ligde 23 maçta 1.300 dakika süre alan Kagawa 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Japon futbolcunun Zaragoza ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

KAGAWA'NIN KARİYERİ

9 yaşındaki orta saha oyuncusu 2010 yılında transfer olduğu Borussia Dortmund'da sergilediği performansla kariyerinin zirvesine çıktı. 2012 yılında Manchester United'a transfer olan Japon futbolcu, 2014'te yeniden Dortmund'a döndü. Bu sezon 18 lig maçında forma giyen Kagawa, 26 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda da 89 kez forma giydi ve 29 gol kaydetti.

