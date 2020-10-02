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Real Zaragoza Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti

İSPANYA HABERLERİ  | 02.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Son olarak Real Zaragoza forması giyen Shinji Kagawa, sözleşmesi fesh edildi.

Real Zaragoza Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti

2019/2020 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş formasını terleten Shinji Kagawa, kulüpsüz kaldı.

Geçtiğimiz sezon 3 milyon avro bedelle, İspanya 2. Lig takımı Real Zaragoza'nın yolunu tutan Japon orta sahanın sözleşmesi fesh edildi.

Real Zaragoza, 31 yaşındaki orta sahayı yüksek maaşının yanı sıra yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünmüyordu.

Süper Lig'de 14 maça çıkan Kagawa, Beşiktaş adına 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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