Mynet Trend

Realme’den X Spider-Man Edition

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticileri son yıllarda batılı firmalar ile yaptığı ortaklıklar ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Avengers, Fortnite ve Hello Kity ortaklıklarından sonra şimdi de Çinli firma olan Realme, Marvel ile el sıkıştı.

Realme’den X Spider-Man Edition

Marvel evreninden Spider-Man’i seçen Realme firması, geçtiğimiz günlerde duyurduğu orta segment telefonunun özel sürümünü satışa sunacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan Realme X modeli, 48 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğündeki çift kamerası ile dikkat çekiyor.

Telefonunun önünde ise 16 Megapiksellik kamera yer alıyor. 6.53 inç büyüklüğünde 1080x 2340 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda 3.765 mAh’lık batarya yer alıyor. 9 Temmuz 2019 tarihinde 18.100 rupi fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Spider-Man Edition’da özel temanın yer alacağı biliniyor. Tasarımsal açıdan ise telefonun nasıl olacağı hakkında en ufak bir bilgi bulunmadığını belirtelim.

[E3 2019 Oyun Eleştirmenleri Ödülleri belli oldu!]https://donanimgunlugu.com/e3-2019-oyun-elestirmenleri-odulleri-belli-oldu-214229)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
DisplayPort 2.0 teknolojisi tanıtıldıDisplayPort 2.0 teknolojisi tanıtıldı
Razer Base Station Chroma kulaklık standı – Quartz Edition incelemeRazer Base Station Chroma kulaklık standı – Quartz Edition inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
realme X Spider-Man Edition

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Google'dan yeni özellik! iPhone'ları da kapsayacak

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden!

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.