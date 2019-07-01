Realme’den X Spider-Man Edition

Marvel evreninden Spider-Man’i seçen Realme firması, geçtiğimiz günlerde duyurduğu orta segment telefonunun özel sürümünü satışa sunacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM’den alan Realme X modeli, 48 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğündeki çift kamerası ile dikkat çekiyor.

Telefonunun önünde ise 16 Megapiksellik kamera yer alıyor. 6.53 inç büyüklüğünde 1080x 2340 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelen telefonda 3.765 mAh’lık batarya yer alıyor. 9 Temmuz 2019 tarihinde 18.100 rupi fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Spider-Man Edition’da özel temanın yer alacağı biliniyor. Tasarımsal açıdan ise telefonun nasıl olacağı hakkında en ufak bir bilgi bulunmadığını belirtelim.

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