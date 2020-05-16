Rebecho Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın Guingamp'tan kiraladığı Pablo Rebocho'nun gelecek sezon oynayacağı takım netleşiyor.

Siyah-beyazlılarda beğenilmeyen ve "20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon Euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girer" maddesi nedeniyle de son dönemde fazla şans bulamayan Rebocho'nun, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Fransız ekibi ile görüşmelerinde önemli yol aldığı kaydedilen 25 yaşındaki sol bekin, önümüzdeki sezon Fransa'da olacağı kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta görev alan Rebocho, gol ya da asist ile katkı yapamadı. (Sporx)

