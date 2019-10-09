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Rebekah Vardy ile Coleen Rooney birbirine girdi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Dünya futbolu, iki ünlü eşin tartışmasını konuşuyor. Wayne Rooney ile 2008 yılından bu yana evli olan Coleen Rooney, Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'nin kendisine ait Instagram paylaşımlarını The Sun gazetesine sızdırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere Premier Lig’de Leicester City forması giyen Jamie Vardy’nin eşi Rebekah ile, kariyerine ABD’de devam eden Manchester United’ın efsane ismi Wayne Rooney’nin eşi Coleen, fena kapıştı. Sosyal medyada bir yazı paylaşan Coleen Rooney, Rebekah Vardy’yi, özel hayatını İngiliz basınına sızdırmakla suçladı.

ROONEY'NİN TARİHE GEÇEN ASİSTİ

Sosyal medya hesabını arkadaşları dışında herkese kapatan Coleen Rooney, paylaştığı fotoğrafların sürekli İngiliz basınında yer alması üzerine, arkadaşlarından şüphelendi. En fazla kuşku duyduğu isim olan Rebakah Vardy’nin, fotoğraflarını basına gönderen isim olduğunu kanıtlamak için bir yol bulan Coleen Rooney, paylaşımlarını tüm arkadaşlarına kapatıp sadece Vardy’nin eşini açık tuttu.

Daha sonra hakkında yalan yanlış bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Coleen Rooney, bu haberlerin de basında yer almasının ardından kuşkusunun doğru çıktığını anladı. Coleen Rooney, Rebekah Vardy’nin özel hayatını ifşa eden isim olduğunu yazdı.

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Yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hem izlediği yolu hem de özel hayatını sızdıran ismi açıklayan Coleen Rooney, Rebekah Vardy’yi kuyusunu kazmakla suçladı.

REBEKAH VARDY'DEN CEVAP GELDİ

Coleen Rooney’nin bu hareketine Rebekah Vardy’den cevap gecikmedi. Coleen Rooney’ye yine sosyal medya hesabından yanıt veren Rebekah Vrdy, iddiaları reddetti.

Rebekah Vardy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce sana da söylediğim gibi, keşke böyle kuşkun olduğunu beni arayıp söyleseydin. Hesabıma birçok insanın giriş izni var. Bu hafta tanımadığım insanları, sosyal medya hesabımdan takip edildiğini öğrendim. Hiçbir gazeteci ile tanışıklığım yok. Benimle konuşmak isteyen birçok gazeteciyi de şimdiye kadar hep reddettim. Ayrıca paraya ihtiyacım yok. Senin özel hayatını basına satarak ne kazanacağım? Bu yaptığın beni çok üzdü. Bu iddiana yanıt yazmak bile beni iğrendirdi. Keşke, sosyal medya hesabından bu yazıyı paylaşmak yerine önce beni arasaydın.”

Wayne Rooney, kariyerine ABD’nin DC United takımında devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rebekah Vardy Coleen Rooney

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