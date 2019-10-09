Rebekah Vardy ile Coleen Rooney birbirine girdi!

İngiltere Premier Lig’de Leicester City forması giyen Jamie Vardy’nin eşi Rebekah ile, kariyerine ABD’de devam eden Manchester United’ın efsane ismi Wayne Rooney’nin eşi Coleen, fena kapıştı. Sosyal medyada bir yazı paylaşan Coleen Rooney, Rebekah Vardy’yi, özel hayatını İngiliz basınına sızdırmakla suçladı.

ROONEY'NİN TARİHE GEÇEN ASİSTİ

Sosyal medya hesabını arkadaşları dışında herkese kapatan Coleen Rooney, paylaştığı fotoğrafların sürekli İngiliz basınında yer alması üzerine, arkadaşlarından şüphelendi. En fazla kuşku duyduğu isim olan Rebakah Vardy’nin, fotoğraflarını basına gönderen isim olduğunu kanıtlamak için bir yol bulan Coleen Rooney, paylaşımlarını tüm arkadaşlarına kapatıp sadece Vardy’nin eşini açık tuttu.

Daha sonra hakkında yalan yanlış bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Coleen Rooney, bu haberlerin de basında yer almasının ardından kuşkusunun doğru çıktığını anladı. Coleen Rooney, Rebekah Vardy’nin özel hayatını ifşa eden isim olduğunu yazdı.

Yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hem izlediği yolu hem de özel hayatını sızdıran ismi açıklayan Coleen Rooney, Rebekah Vardy’yi kuyusunu kazmakla suçladı.