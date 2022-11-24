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Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

24.11.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 2 komedi filmi, Recep İvedik film serisinin ikinci filmidir. Başrolde, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yer alıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Recep İvedik 2 filmi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İveidk 2 filmi 2009'da yayınlandı. Komedi türündeki sevilen Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstanbul çevresinde gerçekleştirildi. Filmin yönetmenliği Togan Gökbakar'a ait. Peki Recep İvedik 2 konusu nedir? Recep İvedik 2 filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Recep İvedik 2 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in tek yakını babaannesidir. Recep İvedik'in babaannesi, İvedik'in evlenmesini, iş bulmasını ve sayılan biri olmasını işter. Babaannesinin isteklerini yerine getirmeye çalışan Recep İvedik, kuzeni Hakan ile çalışmaya başlar. İş yerinde terör estiren İvedik bir yandan da işi öğrenmeye başlar.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar
Zeynep Çamcı
Asiye Dinçsoy


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Şahan Gökbakar sinema recep ivedik 2

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