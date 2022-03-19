Recep İvedik 4 filmi 21 Şubat 2014 yılında vizyona girmiştir. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmin senaryosunu Şahan Gökbakar yazmıştır. Peki Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Hangi yıl çekildi? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Recep İvedik, çocuklarn antreman yaptığı sahanın satıldığını öğrenince, mahalledeki tek boş alan olan bu arsayı satın almak ister.
Parayı toparlayamayınca , Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmaya karar verir.
Recep İvedik 4'ün oyuncuları:
Recep İvedik: Şahan Gökbakar
Ali İhsan Varol: Ali İhsan Varol
İrfan Bey (Issız ada sunucusu): İrfan Kangı
Halil İbrahim: Cem Korkmaz
Taylan: Barış Bulut
Aslıhan: Ece İncebay
Tuna Arif: Ekrem Aral
Apaçi Serkan: Aziz Karakaya
Simge: Berna Üçkaleler
Burak: Serkan Sağdıç
Cenk: Caner Tanrıverdi
Gaye: Gülşah Yanaş
Necati: Halil İbrahim Yılmaz
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