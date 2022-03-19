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Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Hangi yıl çekildi? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kimlerdir?

19.03.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Filmin yayın akışında yer almasının ardından televizyon izleyicileri internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Hangi yıl çekildi? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kimlerdir? İşte filme ilişkin detaylar...

Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Hangi yıl çekildi? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kimlerdir?

Recep İvedik 4 filmi 21 Şubat 2014 yılında vizyona girmiştir. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmin senaryosunu Şahan Gökbakar yazmıştır. Peki Recep İvedik 4 filminin konusu nedir? Hangi yıl çekildi? Recep İvedik 4 filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, çocuklarn antreman yaptığı sahanın satıldığını öğrenince, mahalledeki tek boş alan olan bu arsayı satın almak ister.

Parayı toparlayamayınca , Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmaya karar verir.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Recep İvedik 4'ün oyuncuları:

Recep İvedik: Şahan Gökbakar
Ali İhsan Varol: Ali İhsan Varol
İrfan Bey (Issız ada sunucusu): İrfan Kangı
Halil İbrahim: Cem Korkmaz
Taylan: Barış Bulut
Aslıhan: Ece İncebay
Tuna Arif: Ekrem Aral
Apaçi Serkan: Aziz Karakaya
Simge: Berna Üçkaleler
Burak: Serkan Sağdıç
Cenk: Caner Tanrıverdi
Gaye: Gülşah Yanaş
Necati: Halil İbrahim Yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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