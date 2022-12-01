Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ve oyuncuları!

Recep İvedik 4 filmi, 2014 yapımlı bir komedi filmidir. Yönetmenliğini Togan Gökbakar, senaristliğini ise Şahan Gökbakar üstlendi. Recep İvedik 4 filminin çekimleri Maldivler'in Robinson ve Fun adalarında tamamlandı. Peki Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? İşte Recep İvedik 4 konusu ve oyuncuları!

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, antremanlar için çocukluğundan beri futbol oynadığı mahallenin boş alanı olan arsayı kullanır. Bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenir ve ardından, arsayı geri almanın yollarını arar. Arsayı alabilmek için yüklü miktarda para gerekince, büyük ödüllü yarışmaya katılarak birinci olmaya çalışır.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Ece İncebay

İrfan Kangı

Gülüm Baltacıgil

Cem Korkmaz

