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Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

04.04.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 5 filmi bu akşam FOX tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi tekrar izlemek veya ilk kez seyredecek olanlar Recep İvedik 5 filmi hakkındaki merak edilenleri araştırıyorlar. Recep İvedik film serisi oldukça sevilen ve geniş bir kitleye sahip olan filmler arasında yer alıyor. Yakında yedinci filmi vizyona girecek olan Recep İvedik serisi ara ara TV ekranlarında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisi komedi filmleri denilince akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. Recep İvedik 5 filmini 4 Nisan Salı akşamı FOX TV'de seyredecek olan birçok kişi film hakkındaki detayları sorgulamaya başladı. Peki, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

recep ivedik 5

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosu geniş olan Recep İvedik 5'te:

Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Deniz Ceylan, Orkan Varan, Zeynep Demirtaş, Sümeyya Sezer, Merve Boğa, Miray Akbulut, Kübra Yılma, Merve Başkaya, Zeynep Küsem gibi isimler yer almıştır.

Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları kimlerdir?

RECEP İVEDİK 5 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 7,4 milyon kişi tarafından izlenen ve 85,9 milyon hasılat yapmıştır.

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