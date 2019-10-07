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Recep İvedik 6’nın beklenen fragmanı izleyicisi ile buluştu

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SİNEMA TV  | 07.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisi ile buluştu.

Recep İvedik serisinin altıncı filminden ilk fragman nihayet gün yüzüne çıktı. 2008'deki ilk filminin ardından 11 yıla 6 film sığdıracak olan Recep İvedik, gişe rekortmeni unvanını da koruyor. Recep İvedik 5 toplamda 7.5 milyona yakın gişesiyle ilk sırada, Recep İvedik 4 ise 7 milyon 300 bin seyirci ile onu takip ediyor.

Recep İvedik 6 fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saatte 5 milyon izlenme sayısını geçti. Pazartesi sabahı itibariyle fragman 6 milyon 775 bin 549 kişi tarafından izlenerek nadir görülen bir başarıya imza attı.

Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gidiyor.
Yanlışlığı anladığı zaman çok geç olan ve her bulunduğu ortama ‘uyum’ sağlayan Recep İvedik, karşısına çıkan sorunları ‘kendi yöntemleriyle’ çözüyor.

Recep İvedik 6, 8 Kasım’da sinemalarda...


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Anahtar Kelimeler:
recep ivedik Recep İvedik 6 şahan gökbakar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanımız bu recep ivedik denen rezilliği nasıl izliyor inanamıyorum. bir de çocuklarını götürüyorlar!!
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