Recep İvedik 7 beklenen fragman yayınlandı! Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak? Konusu ne, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 7’nin fragmanı sevenleri ile buluştu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri yeni maceralarıyla geliyor. Çekimleri Ayvalık’ta yapılan filmin izleyiciler ile buluşmasına çok az bir süre kaldı. Recep İvedik 7 ne zaman yayınlanacak sorusu ise gündem oldu. Peki yeni Recep İvedik ne zaman yayınlanacak? Nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Recep İvedik 7 nerede yayınlanacak, ne zaman yayınlanacak?

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7, bu sene Türkiye’ye gelen Disney Plus platformu üzerinden yayınlanacak. İkonik karakterin yeni macerası artık dijital platformdan seyredilebilecek. Ayvalık’ta çekilen filmin 9 Aralık’ta yayınlanması planlanıyor. Serinin hayranlarını sevindiren bu güzel gelişmeyi ise Şahan Gökbakar ve Disney Plus sosyal medya hesapları açıkladı.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 7 oyuncu kadrosu içerisinde ünlü isimler bulunuyor. İkonik karakteri Şahan Gökbakar canlandırırken, Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 7’nin konusu ise köy hayatında geçiyor. Yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alıp babaannesinden kalma köy evine gitmeye karar veren Recep İvedik, çevreye zarar verecek bir projeye engel olmaya çalışıyor.

