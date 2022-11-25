Recep İvedik filminin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken filmin yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar bulunuyor. Recep İvedik 7 için çekimler tamamlandı. Seyircilerle buluşmayı bekleyen film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022'de yayınlanacak. Ancak sevilen film serisi, sinemalarda yer almayacak. Recep İvedik 7, Disney Plus'tan izlenebilecek.
Recep İvedik 7 fragmanı henüz yayınlanmadı.
Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" ifadelerini kullandı.