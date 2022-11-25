Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı?

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı?

25.11.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 7, Recep İvedik serisinin seyircileri tarafından uzun süredir merak konusuydu. Recep İvedik 7'nin ne zaman çıkacağı belli oldu. Bununla birlikte serinin yeni filminin fragmanının araştırmaları da hız kazandı. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı?

Recep İvedik filminin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken filmin yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar bulunuyor. Recep İvedik 7 için çekimler tamamlandı. Seyircilerle buluşmayı bekleyen film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022'de yayınlanacak. Ancak sevilen film serisi, sinemalarda yer almayacak. Recep İvedik 7, Disney Plus'tan izlenebilecek.

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 fragmanı yayınlandı mı?

RECEP İVEDİK 7 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Recep İvedik 7 fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN AÇIKLAMA!

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
Daire çizerek durmadan dönen koyunların gizemi çözüldüDaire çizerek durmadan dönen koyunların gizemi çözüldü
İhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfettiİhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfetti
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar sinema recep ivedik 7

En Çok Okunan Trend Haberler

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

İç çamaşırsız pozları mest etti! Üstü küçük gelince...

İç çamaşırsız pozları mest etti! Üstü küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.