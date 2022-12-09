Recep İvedik 7 saat kaçta, ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 nereden izlenir? Disney Plus'ta izleme linki

Recep İvedik 7’nin saat kaçta çıkacağı araştırılıyor. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Recep İvedik 7 izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, Disney Plus’ta yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus ekranlarında yayınlanacak. Filmin yayın saati hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

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RECEP İVEDİK 7 OYUNCULARI

Recep İvedik 7 oyuncuları arasında Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alıyor.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

