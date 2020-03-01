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Recep Kartepe: Ayarımız bozuldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.03.2020 08:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2. yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık" dedi.

Recep Kartepe: Ayarımız bozuldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Suriye’nin İdlib bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte" diye konuştu.

"RİTMİMİZ BOZULDU"

Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, “ 1-0 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2’inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2’inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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